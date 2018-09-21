Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабинет министров представил в парламенте проект государственного бюджета на следующий год; Петр Порошенко подал в суд на BBC за клевету; Киев официально известил Россию о прекращением Договора о дружбе и сотрудничество.

Опубликовано Сентябрь, 21 в 14:03



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