Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Михайловской площади открылась выставка военной техники. Украина демонстрирует наибольшую свою гордость – танк Оплот; правительство будет тщательно проверять тех, кто нуждается в субсидии; Украине нужны детские паллиативные центры.

Опубликовано Август, 22 в 14:38



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