Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуацию на Донбассе и в Крыму обсудят на 73-й сессии Генассамблеи ООН; освободить Олега Сенцова призывают российские писатели, переводчики и журналисты; на военном параде в Иране произошел теракт.

Опубликовано Сентябрь, 22 в 16:41



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.