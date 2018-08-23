Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мир поздравляет Украину с Днем Независимости. Папа Римский пожелал мира, а президент Франции заявил – можем рассчитывать на поддержку в борьбе с Россией; в Европе из-за рекордной засухи уменьшился Дунай; Дрогобыч тонет в мусоре, городу некуда вывозить отходы.

Опубликовано Август, 23 в 15:26



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