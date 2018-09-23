Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правил пожарной безопасности учат сегодня в столице; раритетные советские авто, олдкары немецкого и американского автопрома, гоночные болиды и даже электрокары в Днепре; в эти выходные в столице собрались тысячи любителей комиксов, фэнтези, научной фантастики и компьютерных игр на Comic Con.



Опубликовано Сентябрь, 23 в 14:00



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