Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правил пожарной безопасности учат сегодня в столице; раритетные советские авто, олдкары немецкого и американского автопрома, гоночные болиды и даже электрокары в Днепре; в эти выходные в столице собрались тысячи любителей комиксов, фэнтези, научной фантастики и компьютерных игр на Comic Con.
2018-09-23
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