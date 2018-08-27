Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагические сутки на фронте: двое погибших и много раненых; США ввели новые адские санкции против России; 7-месячному мальчику в Луцке спасли жизнь без всякого сечения.

Опубликовано Август, 27 в 14:33



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