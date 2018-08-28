Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: купил форму и ты ветеран АТО – Украину заполонили тысячи фальшивых участников войны; Трамп демонстрирует пренебрежение к американским ценностям – игнорирует смерть Маккейна; православные восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Опубликовано Август, 28 в 13:31



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