Факты ICTV – Выпуск 12:45 (29.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: большие долги, изношенные трубы и бездействие – харьковчане со страхом ждут повторения прошлой зимой; две недели без социальных сетей – влияет ли виртуальное общение на качество жизни; сегодня Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет.

Опубликовано Август, 29 в 13:36



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