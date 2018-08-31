Факты ICTV – Выпуск 12:45 (31.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: атак на фронте меньше, но россияне что-то готовят – на Донбасс зашла колонна грузовиков; шокирующая смерть в Днепре – молодая пара выбросилась из окна 8 этажа; зайти в лифт и выжить – 90% подъемников Ивано-Франковска опасные для пользования.

Опубликовано Август, 31 в 13:45



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