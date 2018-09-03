Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первый раз в первый класс – начался новый учебный год; Петр Порошенко встретился со спец-представителем США из Украины Волкером; начало нового политического сезона: бюджет, неприкосновенность и закон о языке.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 16:53



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