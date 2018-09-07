Факты ICTV – Выпуск 15:45 (07. 09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в оккупированном Крыму страдают от экологического бедствия; День разведчика – материал о невидимых бойцах фронта; дороги – это вечная проблема украинской власти: полсотни километров государственной трассы в Черкасской области больше похожи на минное поле.

Опубликовано Сентябрь, 07 в 17:11



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