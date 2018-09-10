Факты ICTV – Выпуск 15:45 (10.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Николаевщине мужчина вытащил самодельное оружие и начал стрелять по детям; прокуратура Одесской области избирает меру пресечения водителю, который на БМВ убил на остановке двух человек; украинская начальная школа пережила первую неделю в рамках реформы.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 16:41



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