Факты ICTV – Выпуск 15:45 (10.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Николаевщине мужчина вытащил самодельное оружие и начал стрелять по детям; прокуратура Одесской области избирает меру пресечения водителю, который на БМВ убил на остановке двух человек; украинская начальная школа пережила первую неделю в рамках реформы.
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2018-09-10
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