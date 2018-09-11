Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковские судьи вернулись к резонансному процессу вокруг роковой аварии Елены Зайцевой; Монголия и Китай начинают беспрецедентные военные учения, чтобы всем было страшно; Закарпатье анализирует первые результаты курортного сезона.
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2018-09-11
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