Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковские судьи вернулись к резонансному процессу вокруг роковой аварии Елены Зайцевой; Монголия и Китай начинают беспрецедентные военные учения, чтобы всем было страшно; Закарпатье анализирует первые результаты курортного сезона.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 17:07



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