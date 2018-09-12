Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинскому журналисту Роману Сущенко российский верховный суд вынес окончательный приговор; в Украину заходит долгожданный известный шведский бренд товаров и мебели для дома; столичная скорая с 1-го сентября перешла на новые методы работы.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 17:04



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