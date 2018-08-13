Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 300 человек упали в Атлантический океан во время концерта в Испании; 1 сентября приближается, родители уже присматриваются к школьной форме; две страны – одна общая беда, как российская агрессия укрепила дружбу грузин и украинцев.

Опубликовано Август, 13 в 16:56



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