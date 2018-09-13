Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Днепре из школы на больничные койки попали 16 детей, а девочка, отравившаяся в лагере в Киевской области, умерла; европейцы стали лучше и дольше жить; Грузия отказывается от полиэтиленовых пакетов.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-13
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