Факты ICTV – Выпуск 15:45 (18.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина согласовала повышение цены на газ с Международным валютным фондом; за минувшие сутки на Донбассе было два десятка вражеских атак; отец, который пришел забирать ребенка в садик, избил двух воспитательниц.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-18
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