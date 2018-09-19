Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки погибли двое наших солдат и один получил ранение; в Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы; на Прикарпатье в национальном парке беспощадно рубят лес.

Опубликовано Сентябрь, 19 в 16:56



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