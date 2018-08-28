Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: доллар рвану, за один зеленый на межбанке сегодня давали более 28 гривен; Украина вспоминает сотни погибших в Илловайском котле; Киевские архитектурные и исторические памятники разваливаются на глазах.
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2018-08-28
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