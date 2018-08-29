Факты ICTV – Выпуск 15:45 (29.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагическое ДТП в Польше – один украинец погиб, один травмирован; «Школьное перемирие» не действует – оккупанты снова нарушают договоренности и ведут активные обстрелы; сегодня в Украине день памяти погибших воинов.

Опубликовано Август, 29 в 16:48



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