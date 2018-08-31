Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сказал главе русской православной церкви Кириллу о намерении таки предоставить Украинской церкви автокефалии; молятся, прежде чем заходят в лифт в Ивано-Франковске, здесь почти все подъемники в аварийном состоянии, чинить их не за что, и некому; Киевская политехника кует кадры для мировой технологической мысли.

Опубликовано Август, 31 в 16:41



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.