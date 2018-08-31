Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сказал главе русской православной церкви Кириллу о намерении таки предоставить Украинской церкви автокефалии; молятся, прежде чем заходят в лифт в Ивано-Франковске, здесь почти все подъемники в аварийном состоянии, чинить их не за что, и некому; Киевская политехника кует кадры для мировой технологической мысли.
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2018-08-31
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