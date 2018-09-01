Факты ICTV – Выпуск 18:45 (01.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: после убийства Захарченко – террористы деморализованы, кто заменит главаря и почему бегут другие лидеры; на передовой обстрелов меньше, и жители приободрились. В Авдеевке дети в вышиванках пошли в школы; 1 сентября после реформы, что изменилось на праздничных линейках.
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2018-09-01
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