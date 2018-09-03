Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские военные базы в оккупированном Крыму, бюджет и депутатская неприкосновенность – стартует новый политический сезон; дешевые авиабилеты и сообщения с десятком стран мира – первый рейс в Украину совершил лоукостер Ryanair; сортировать мусор: что может быть проще.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 20:03



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