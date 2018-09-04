Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первый день работы Верховной Рады: какие планы у депутатов на политический сезон; всплеск аллергии на амброзию в Украине: какие регионы наиболее опасные; какую погоду ждать нам в сентябре.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 19:40



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