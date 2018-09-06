Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть на уроке физической культуры: на Волыни умерла первоклассница; отравление детей на границе с аннексированным Крымом; парковщики, наличные и заблокированные полосы общественного транспорта: кто получает деньги за незаконные парковки.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 19:51



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