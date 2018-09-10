Факты ICTV – Выпуск 18:45 (10.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Николаевщине мужчина вытащил самодельное оружие и открыл огонь по детям, которые ему мешали, к счастью, дети живы; суд взял под стражу водителя БМВ, который на выходных сбил на остановке семь человек, двое из которых погибли; россияни вышли на массовый протест против пенсионной реформы, полиция подготовилась, и количеством, и орудием усмирения непокорных, десятки задержанны.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 19:49



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