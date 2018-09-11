Факты ICTV – Выпуск 18:45 (11.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: важный свидетель по делу резонансной харьковской аварии выехала на Донбасс – после месячного перерыва суд возобновил заседание; 17 лет назад башни близнецы Нью-Йорка похоронили под своими руинами почти 3 тыс. человек; их часто сводят незаконно, в опасной близости к жилью людей, потребность и количество никто не контролирует, о засилье в Киеве автозаправочных станций.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 19:52



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