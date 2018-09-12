Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 12 лет колонии строгого режима. Россия вынесла окончательный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко; Украина усиливает военное присутствие в Азовском море. Побережье будут охранять ракетные войска, артиллерия и авиация; повысят ли цену на газ для населения. Заседание Кабинета министров.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 19:59



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