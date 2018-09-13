Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отравления детей в учебных заведениях стали в Украине традиционным и периодическим явлением; министр инфраструктуры Владимир Емельян категорически отвергает все обвинения; генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сегодня самые коррумпированные отрасли в Украине.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 20:18



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