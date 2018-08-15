Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: человеческая ошибка в ходе реконструкции: прокурор Генуи назвал причину обвала автомобильного моста; работу имеют лишь 42% людей – последние данные Международной организации по миграции об украинских переселенцах; гривна снова упала на 12 копеек официально, зато хоть и не существенно растет уже 10 месяцев украинская экономика.

Опубликовано Август, 15 в 20:29



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.