Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: YES 2018. Как остановить войну на Донбассе: основные тезисы встречи; фантастические маски и редкие ножницы: в Харькове необычная выставка; нелегальные работники: штрафы и как проверяют предпринимателей.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-15
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