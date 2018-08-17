Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина испытала крылатую ракету собственного производства, способную защитить Черноморское и Азовское побережья; боевики впервые за несколько месяцев применили Грады, последние сводки с передовой; в Полтаве после реконструкции открыли международный аэропорт, о мощности, маршрутах и потенциале аэропорта.

Опубликовано Август, 17 в 20:20



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