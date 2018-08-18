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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (18.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: о чем будут говорить Меркель с Путиным и стоит ли нам ждать выгодных для нас договоренностей; открытие первого в Украине магазина всемирно известного бренда одежды; сегодня бум свадеб в Украине, ведь в дате целых три восьмерки, а это символ бесконечности.

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