Факты ICTV – Выпуск 18:45 (18.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: о чем будут говорить Меркель с Путиным и стоит ли нам ждать выгодных для нас договоренностей; открытие первого в Украине магазина всемирно известного бренда одежды; сегодня бум свадеб в Украине, ведь в дате целых три восьмерки, а это символ бесконечности.

Опубликовано Август, 18 в 19:55



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.