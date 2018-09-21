Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с января правительство повысит минимальную зарплату, а с марта проиндексирует пенсии – такие планы заложены в бюджете на 2019; пленник Кремля Олег Сенцов просит писать ему о событиях в мире; 10-миллионный биометрический загранпаспорт вручил сегодня президент Петр Порошенко.

Опубликовано Сентябрь, 21 в 19:52



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