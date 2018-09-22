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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинским солдатам удалось освободить хутор Свободный на Луганщине; ситуацию на Донбассе и в Крыму обсудят на Генассамблее ООН в Нью-Йорке; Папа Римский Франциск впервые посетит Литву, Латвию и Эстонию.

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