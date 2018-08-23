Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагический день на передовой – пятеро наших воинов погибли; Украина празднует День флага; в Харькове скандал в многоэтажке. Соседи силой мешали построить пандус для паралимпийки.

Опубликовано Август, 23 в 19:33



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