Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на специальном полигоне Луганщины воины отрабатывают навыки позиционной войны; новинки для украинской армии прошли испытания крылатой ракеты наземного базирования Нептун и противотанкового ракетного комплекса Корсар; преданного друга Украины и убежденного сторонника антироссийских санкций сенатора Джона Маккейна похоронят 2 сентября в городе Аннаполисе штата Мэриленд.

Опубликовано Август, 27 в 20:06



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