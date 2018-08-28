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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (28.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Порошенко объявил о готовности к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом; громкие политические заявления не отменяют тяжелой экономической осени в Украине, доллар уже пересек 28, тянут вниз международные долги, а деньги МВФ, если и даст – то повышение цен на газ неизбежно; Украина вспоминает сотни погибших в Иловайском котле, на Михайловской площади в Киеве уже чтят память героев.

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