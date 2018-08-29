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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (29.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: старшеклассники сядут за парты без учебников. Чиновники уже заявили, как будут наказывать виновных; сотни крестов под посольством России, так в Киеве почтили память погибших в Иловайском котле; террористы игнорируют школьное перемирие, наши артиллеристы готовятся к новым боям.

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