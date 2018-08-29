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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (29.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Путин, за Иловайск ответит – российское посольство в Киеве в окружении кладбища, так 4 года назад по приказу из Москвы окружили и расстреляли сотни воинов под Иловайском, украинцы вспоминают героев; вместо исправления ошибок в учебниках – издатели начали судиться с Минобразованием, поэтому некоторые ученики остались без учебников; медики на Прикарпатье последний раз получали зарплату 3 месяца назад, из-за долгов учителя и врачи Рогатина перекрыли трассу Львов-Мукачево, больше терпеть не хотят.

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