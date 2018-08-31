Факты ICTV – Выпуск 18:45 (31.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: он сказал Кириллу нет, Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с патриархом РПЦ в Стамбуле сказал о намерении таки предоставить Украинской церкви автокефалию; где ежедневно линию разграничения пересекают более 10 000 человек; нарушил правила дорожного движения – страховка дорожает в разы, в Украине изучают опыт европейцев, которые сделали так, что нарушать правила слишком нерентабельно.

Опубликовано Август, 31 в 20:23



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