Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вместо школы старый польский дом – как детям учиться в таких условиях; в Харькове судят преступников, которые похищали и пытками выбивали из людей сбережения; гуцульская овечья брынза со знаком качества: все процессы ее изготовления.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 21:45



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