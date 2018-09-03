Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вместо школы старый польский дом – как детям учиться в таких условиях; в Харькове судят преступников, которые похищали и пытками выбивали из людей сбережения; гуцульская овечья брынза со знаком качества: все процессы ее изготовления.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-03
Теги: Факты 21.10, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.