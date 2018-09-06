Факты ICTV – Выпуск 21:10 (06.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: химический выброс в оккупированном Крыму отравляет Херсонщину; Россия не пускает торговые корабли в украинские порты в Азовском море; смерть на уроке физической культуры на Волыни.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 21:54



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