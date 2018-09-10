Факты ICTV – Выпуск 21:10 (10.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: процесс перераспределения собственности и власти. Чем живет оккупированный Донецк после убийства Захарченко; Великобритания предлагает перекрыть кислород российским богачам; на потолке – плесень, линолеум на полу ободранный, а в рукомойнике отсутствует кран – общежитие для студентов.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 22:09



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