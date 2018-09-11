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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (11.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нарколог, которая осматривала Зайцеву после аварии, убежала на оккупированную территорию. А к делу присоединился еще один адвокат обвиняемой; лоукостер Ryanair объявил забастовку. Отменены треть всех рейсов компании; отремонтировать дорогу за свой счет, в долг государства. А потом узнать, что деньги чиновники перераспределили на другой объект.

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