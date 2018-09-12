Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в больнице умерла девочка, которая отравилась в детском лагере Славутич два месяца назад; 12 лет колонии строгого режима. Россия вынесла окончательный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко; зарплаты в конвертах. Инспекторы уже начали тотальные проверки фирм, ищут компании, которые не трудоустраивают официально.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 22:00



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.