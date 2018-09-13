Факты ICTV – Выпуск 21:10 (13.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: стрельба возле Харькова – есть погибший. СБУ обезвредила банду, которая терроризировала предпринимателей; НАБУ обвинило министра инфраструктуры Владимира Емельяна в незаконном обогащении; британское правительство окончательно убеждено, что Александр Петров и Руслан Боширов – агенты российской разведки.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 22:20



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