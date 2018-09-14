Факты ICTV – Выпуск 21:10 (14.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве, в Художественном арсенале, продолжается 15-я ежегодная встреча Ялтинская европейская стратегия; на Харьковщине пьяный водитель на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта; сегодня Кабмин принял бюджет Украины на 2019 год.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 22:28



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