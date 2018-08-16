Факты ICTV – Выпуск 21:10 (16.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: против стихии бессильны как и тысячу лет назад, Киев превратился в большую грязную лужу после дождя; оплачиваемая работа, развитая инфраструктура, а главное – желание жить лучше, все о селе Раздол; на Ивано-Франковщине люди перекрыли переправу государственного значения, которая разрушается несколько лет.

Опубликовано Август, 16 в 22:04



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