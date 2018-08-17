Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Пристегиваться ремнями безопасности в маршрутке или нет? Как к новации правительства относятся пассажиры и водители; в Украине устарела система канализации, которая не справляется с количеством современных новостроек; полиция идет в ногу со временем, теперь вызвать наряд можно через мобильное приложение.

Опубликовано Август, 17 в 22:03



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